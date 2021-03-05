【回憶殺】52歲港星翁虹頂著亞姐冠軍出道，因長相美艷、身材姣好，而她的美貌也曾讓男神古天樂為之傾倒，當時港媒也爆出古天樂追求未果而鬧翻，經過數年的情海浮沉，如今嫁對了疼愛她的老公，過得十分幸福。

翁虹出生書香世家，原本夢想是成為舞蹈家，卻陰錯陽差參加亞洲小姐選美大賽，頂著冠軍光環踏入演藝圈，在當時成為新香港女神風靡全亞洲，在當紅之際翁虹接演電視劇，就接到《乾隆大帝》和古天樂合作，而4年後2人再度合作時爆出古天樂欲追求翁虹。

翁虹一脫成名，曾是許多男性的夢中女神。(中時資料照)

翁虹如今和老公劉冠廷過著幸福快樂的日子。(中時資料照)

在拍戲期間古天樂常常會打電話給翁虹，拍完戲也會自告奮勇要載她，直到有天古天樂突然對翁虹態度冷漠，2人一場親密戲，男方也直接將她推開，翁虹主動詢問，才知道原來古天樂是在吃自己男友的醋，當時她以為男方只是開玩笑，之後即傳出二人不合。

翁虹昔與吳孟達合影。(圖／翁虹微博)

翁虹和古天樂經過這次後也不往來了，而她的感情世界也起起浮浮，直到2007年，翁虹在生日宴上和美籍華裔劉冠廷一見鍾情，2人僅交往4個月就閃婚，如今仍相當恩愛，已經52歲的翁虹還能維持動人美貌及身材，自曝全靠老公「每日要求」，小她3歲的富尪劉冠廷，因為經營健身、傳媒產業的丈夫，很在意身材管理，她於是被逼著每天運動2小時，身材自然是沒機會變形，始終抱持著完美體態。

(中時新聞網)