今年1、2月星象頻頻，無論是水逆或土天四分，都讓大家人仰馬翻，來到3月有哪些星座可以否極泰來？星座運勢老師艾菲爾分享，雙魚座、處女座、獅子座、白羊座的人在3月可迎接好運降臨，無論是事業運、感情運、貴人運都不斷上漲，第一名的白羊座更是突破過去的瓶頸，豁然開朗，無論是職場、感情或健康方面都全面興旺起來，好運連連。

▍第四名：雙魚座

雙魚在3月好運降臨，所有的挑戰都可順利通過。之前情緒不穩，很常急躁或莫名悲觀，連健康都受到影響，不過進入3月不知不覺間變得更正向積極，事業也進入正軌，感情也是喜上眉梢，單身許久的雙魚，將會能遇見一個感覺對的人，有對象者，倆人的感情持續增溫，可以開始討論未來規劃。另外想瘦的雙魚，3月也能得償所願。

▍第三名：處女座

處女座在3月的魅力大幅度提升，邂逅心中男神、女神的機率很高。可能之前的運勢時好時壞，還有惱人的爛桃花糾纏，但3月開始，因為生活態度更認真，以及月老加持，感情中能挑到優質好對象。單身者會和男神或女神看對眼，有伴的處女，現在就是調教對方的最佳時機，明示、暗示他來接送你上下班，或給你個甜蜜的小約會、小驚喜，你們的感情能激蕩出更多火花，走得更長久。

▍第二名：獅子座

獅子在3月將收穫滿滿，無論是工作、愛情、財運都是好運不斷。3月開始，之前累積的實力將能成功展現，工作上升官、加薪的機會就要到來，長官讓你接下大案子、大客戶，可以因此攀上事業高峰。感情上，不管是想脫單、想結婚、想要懷孕生子，這個月都能心想事成，千萬別錯過。3月是獅子喜事連連的最佳時機，之前所立定的目標，都將在本月陸續實現。

▍第一名：白羊座

進入3月，白羊的好運一飛沖天。之前總是不自覺去討好旁人，反而忘了自己的存在，讓你沮喪又暗淡。但3月開始，你的想法更加清晰，對生活以及事業的人事物，都懂得抓住重點去應對，你現在體會到愛自己、盡自己的本分比任何事都重要。而豁然開朗的你，更能吸引到貴人相助，將在貴人幫忙下認識一位理想伴侶，事業也能迎來好的轉機，連健康運及財運都跟著興旺起來，一切都越來越好。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)