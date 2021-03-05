大陸目標6月底前新冠疫苗接種率達40%，不過目前全國只有不到4%人口接種疫苗，若以公衛人員來看，民調顯示，北京的公衛人員疫苗接種意願最低，不到74%，其他地區願意接種疫苗的公衛人員高達90%。

大陸防疫權威專家鍾南山日前表示，目標6月底前全國疫苗接種比率要達40%，不過目前大陸的疫苗接種率僅為3.56%，他坦言，要達到目標，所剩的時間不多。

香港《南華早報》報導，一份關於公衛人員疫苗接種意願的民調顯示，和其他地區相比，北京公衛人員願意接種疫苗的比例最低，不到74%，相較之下，包括山東、四川、湖北等省份的公衛人員，願意接種疫苗的比例將近90%。

此份研究是大陸疾控中心免疫規劃中心於2020年5月至6月期間，針對超過3,000名公衛人員進行的民意調查，調查結果於2日刊登於《中國疫苗和免疫》期刊。

報告的結論指出，教育程度愈高的公衛人員，愈不願意接種新冠疫苗。

研究人員也發現，即便多數疾控中心人員相信疫情的嚴重性，以及相信疫苗安全且有效，不過只有約79%的受訪者相信疫苗能夠讓新冠疫情受到控制。

研究團隊尚不清楚為何北京的疾控人員較不願意接種疫苗，不過他們猜測，或許北京的公衛人員認為他們面臨的風險較低，因為北京有全大陸最嚴格的防疫措施，進京人員必須進行病毒檢測。

(中時新聞網)