今年在《財訊快報理財年鑑》上，我用了一個標題「貴上極反賤，賤下極反貴」，今年的行情看起來是走著這條路線，這可從這兩年農曆年開紅盤看出端倪，去年鼠年紅盤在元月卅日，這一天因為武漢封城，疫情震驚全球，台股的紅盤日大跌六九六．九七，這個長黑揭開了鼠年行情序幕，大盤一直跌到三月的八五二三．六三才止跌，但那是台股千載難逢的大機會，因為這一漲，加權指數直奔一六五七九．一七，單是看加權指數大漲近一倍，這是台股卅年來一次最大的機會。

FAAMG最近走勢蹣跚

牛年開紅盤，二月十七日指數大漲五五九．八九，這一記長紅，會不會跟去年元月卅日的長黑形成對照組？也令人看得心裡毛毛，今年台股有張錫喊出的台積電八○○元、台股兩萬點的目標可以眺望，但股價高了，今年的行情恐怕不會像去年那麼平順，這當中有幾個關鍵的變數。

一是疫情在疫苗出來後逐漸得到控制，各國傳出的確診病例顯著下降，死亡人數更是大減，這個現象也告訴大家，造成全球封城鎖國的疫情逐漸有解，大家也開始想解封的日子已近，使得股市出現豬羊變色的反應，這個豬羊變色效應正在全球發酵，例如，最具代表性的新經濟股Zoom，去年從六○．九八大漲到五八八．八四美元，最近一度跌回三三一．一美元，視訊健身的Peloton從十七．七漲到一七一．○九美元，最近回檔到一一一．九四美元。

大家也可以仔細看，帶領美股奔馳的FAAMG，最近走勢蹣跚，最具代表性的是ＦＢ，去年八月漲到三○四．六七美元之後，股價已經半年沒有什麼波動了，中國大市值企業如香港的騰訊、阿里、美團股價都出現回檔，中國Ａ股最大市值的貴州茅台股價在二月從二六二七．八八人民幣急殺到二○三三人民幣，掉了近兩成，台積電也從六七九元回到六○○元左右，這個一成多的回檔，也造成台股加權指數受到壓縮，在一六○○○點以上的空間，開始出現多空交戰的景象，這當中再加上外資殺盤，更顯得上檔壓力沈重，疫後的產業新秩序會如何？大家都在探索。

但是春江水暖鴨先知，股價總是跑在前面，過去一年受到疫情重創的很多「慘業」正逐步邁入佳境，例如，美國的波音從四四六．○一美元跌到八九美元，現在回升到二四四．○八美元，股價反彈逾一倍。

巴菲特鎩羽而歸的達美航空從去年三月的六二．四八美元殺到十七．五一美元，如今回到五○．二美元，幾乎回到高價區，但全球航空業仍處在窒息狀態，最慘烈的是鑽石公主號的嘉年華遊輪（ＣＣＬ），股價從七二．七美元跌到七．八美元，現在回到二七．九五美元，若從低檔起算，也漲了數倍。

疫情受災股的投資價值

台灣的慘業代表是雄獅旅遊，疫情開始的時候，董事長王文傑感嘆一生從未遭受到如此巨大撞擊，二○一八年股價一度漲到一四○元，去年三月跌到四五．三元，這回最高漲到九七．二元，已超過疫情爆發前的最高點八九．八元，如果從疫情的發展來看，去年雄獅前三季虧損三．三九億元，ＥＰＳ是負四．八四元，第四季虧損可能跟第三季相當，去年可能一股虧六元以上，今年元月營收只有一．六二億元，今年想轉盈的機會要很拚。如果拿雄獅來比錢櫃，要找運氣最背的公司，錢櫃可能名列前茅，一個疫情加上火災重傷害，錢櫃去年上半年ＥＰＳ只有二．○九元，火災的賠償，加上營運據點縮減，去年ＥＰＳ可能在四～五元之間，今年單月營收回到三億元以上的正常水平，ＥＰＳ可能進入五～六元區間，如果雄獅與錢櫃股價相近，獲利與股利水平會完全不一樣，同樣是疫情受災股，錢櫃的投資價值似乎比雄獅高。

第二個撞擊股價的變數是美國公債殖利率走高，十年債息從○．五二上衝到一．六一四％，三十年債從○．九九到二．四○一％，儘管巴菲特不斷示警，公債不值得投資，但已對市場產生壓抑了作用，對台股來說，大家要盯緊股利政策的發布，最近台積電、精材的股價回檔都受到公債殖利率的壓縮。

關注存股配多少股利

用一個簡單公式來計算，台積電若季配息二．五元，股價漲到六七九元，殖利率只有一．四七二％，這已低於美國十年債殖利率，精材漲到二一九元，配二．五元，殖利率只有一．一四％，最近股價殺到一六六．五元，這都跟殖利率不高有關。二○二○年第四季財報將逐漸揭曉，接下來的大戲將是股息股利的配發，先前我們提到的高毛利率代表的是企業的產業競爭力，與創造的高附加價值，接下來要看殖利率，代表企業願意分享股東的誠意，息率的高低也決定了這家企業長期投資價值。

到目前為止，除了台積電、精材外，大立光配九一．五元，創歷史新高，但殖利率二．七二％，只能算平平。聯電配一．六元，接近精材，但股價只有精材三分之一，殖利率有三．四一％，股息從○．八元提升到一．六元，股利提升一倍，可以看出企業展現企圖心。另外，去年登上第六大市值的台達電宣布配息五．五元，殖利率一．九％。金融股最早發表股利的是京城銀行，股價約三九元配出一．八元股息，殖利率約四．六％，也算是中上水平。（全文未完）

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《先探投資週刊2133期》

(中時新聞網)