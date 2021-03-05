大學選修的科系，很大程度會決定畢業後未來出路。一名清大大一生PO文表示，自己即將上大二，雖然對於自己對學術有興趣，但常聽前輩說不選電資未來會後悔，但自己由於興趣缺缺，怕選了之後反而念不下，因此上網求救。對此不少網友紛紛勸說「選下去就對了」、「不選真的後悔」。

原PO在《Dcard》上PO文表示，自己靠文組專長上了清華大學大一不分系，對文組興趣濃厚，成績也能免試錄取，未來也很有意願繼續朝學術領域邁進，但聽聞常有人說文組不選電資會後悔，加上清大又是電資傳統名校，但自己對電資接觸不多，興趣也缺缺，怕念了電資後，反而落得兩頭空，實在不知道上大二時該選電資或是直接攻讀文組。

不少過來人看到後紛紛勸說：「選電資，不用想了，真的有興趣的還是能靠選修去選」、「電資年領150，坐辦公室就是比其他科系容易」、「電資選下去就是，起薪高，選擇又廣」、「可以第一年大部分修電資相關，看自己排不排斥。如果真對文組有興趣，往後兩年一定可以找出時間學習」、「選資工啊，幫自己留後路，未來想走文組也來得及」。

此外還有人更是犀利點出現實：「家裡有礦才考慮走文組學術，學術界競爭激烈，又很講究血統，清大文組也不強。有興趣就去旁聽修課就好了又不用錢。」

(中時新聞網)