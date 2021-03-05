桃園市龍潭市停車場一位難求，民眾怨聲載道，經各界協調，總算盼到龍潭運動公園立體停車場開工動土，規畫為地下1層、地上4層的建築物，總樓地板面積約2600坪，未來將提供汽車位224席、機車35席，完工後有望紓解附近公共運輸停車轉乘需求，以及市區車位不足問題。

龍潭市區觀光發展蓬勃，卻僅有2座大型停車場供民眾停放，分別是位於龍華路的停1公有停車場，提供95個汽車位，與位於北龍路、龍潭運動公園旁的停2公有停車場，可供給134席汽車位，地方居民大嘆不敷需求，停滿時須等上1小時才有車位可停，只好「被迫」違停。

幸虧中央前瞻經費挹注，龍潭居民總算盼到立體停車場的到來。桃園市長鄭文燦指出，停車場立面將融入地方特色，加入桐花、茶園、魯冰花及磚窯文化，一樓還有132坪作為市民活動中心，另留95坪作為多功能預備空間，目前停2停車場其他空間還有1900平方公尺閒置，未來將規畫轉運空間，促進地方觀光。

交通局長劉慶豐表示，立體停車場共有5層，地下1層為劃重型機車停車及汽車停車空間，1樓有132坪為市民活動中心，可作為集會、活動及聯誼空間，其餘是機車停車區、汽機車車道出入口及管理員空間、2至4樓為婦幼車位、無障礙車位、電動車位。

劉慶豐說，停車場將導入車牌辨識系統、車位在席系統、智慧尋車及電子票證多卡通，各層各層也會設有停車資訊導引，與多功能繳費等多項智慧型服務，未來將大幅提升停車便利性。

(中時 )