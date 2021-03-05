小孩子能說的詞語有限，因此發病時時常讓大人傷透腦筋。一對父母帶著3歲孩子來看急診，豈料還沒到醫院時，孩子臉色不對勁，突然吐出一句「媽媽掰掰」之後，就此昏迷不醒，嚇得火速衝往醫院，醫師診斷後才發現，小孩的腸子破掉，直呼是「鬼門關前走一遭」。

長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰在臉書分享病例，表示2月初時，有個3歲小孩出現腸胃炎症狀，當時爸媽有先帶去附近診所看診吃藥，但症狀始終無法消退，因此決定到長庚急診就醫。

未料就醫當天，小孩肚子疼痛不已，不僅嘔吐還臉色蒼白，爸媽見狀急忙將小孩抱上車後，火速前往醫院。就在抵達醫院之前，小孩突然對著媽媽說「媽媽掰掰」，就此昏迷不醒，讓爸媽簡直嚇壞。

吳昌騰說，小孩抵達急診室時，立刻由兒科重症團隊進行搶救，才發現小孩的腸子破了一個大洞。好在緊急手術後，小孩復原狀況良好，順利出院。

小孩出院當下，媽媽不斷鞠躬感謝長庚醫師對她小孩的照料，吳昌騰表示，這就是兒科急診醫師最感心的成就。

兒科急診的小故事 媽媽一再感謝再感謝 媽媽帶一個三歲的小孩來我們兒科急診看診，我在看完診、做完處置之後，媽媽一直跟我們說著：「她非常感謝長庚醫院對她小孩的照顧！」 原因是甚麼呢？ 原來小孩上個月才驚險的從鬼門關走一回！ 故事是這樣... 由來講兒科急診的543-吳昌騰醫師發佈於 2021年3月1日 星期一

(中時新聞網)