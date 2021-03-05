小孩子能說的詞語有限，因此發病時時常讓大人傷透腦筋。一對父母帶著3歲孩子來看急診，豈料還沒到醫院時，孩子臉色不對勁，突然吐出一句「媽媽掰掰」之後，就此昏迷不醒，嚇得火速衝往醫院，醫師診斷後才發現，小孩的腸子破掉，直呼是「鬼門關前走一遭」。
長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰在臉書分享病例，表示2月初時，有個3歲小孩出現腸胃炎症狀，當時爸媽有先帶去附近診所看診吃藥，但症狀始終無法消退，因此決定到長庚急診就醫。
未料就醫當天，小孩肚子疼痛不已，不僅嘔吐還臉色蒼白，爸媽見狀急忙將小孩抱上車後，火速前往醫院。就在抵達醫院之前，小孩突然對著媽媽說「媽媽掰掰」，就此昏迷不醒，讓爸媽簡直嚇壞。
吳昌騰說，小孩抵達急診室時，立刻由兒科重症團隊進行搶救，才發現小孩的腸子破了一個大洞。好在緊急手術後，小孩復原狀況良好，順利出院。
小孩出院當下，媽媽不斷鞠躬感謝長庚醫師對她小孩的照料，吳昌騰表示，這就是兒科急診醫師最感心的成就。
(中時新聞網)
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