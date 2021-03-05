嘉義縣動物保護績效今年榮獲歷年來最佳成績，嘉義縣長翁章梁（前排中）4日到家畜疾病防治所感謝同仁執勤辛勞。（張亦惠攝）

因中央零撲殺政策上路，國內由犬隻所引發公共安全等問題越趨嚴重，為積極解決問題，嘉義縣家畜疾病防治所積極作為，榮獲109年度全國辦理動保業務績效評比榮獲1個優等與2個進步獎，是非六都縣市表現最好的縣市，其中收容管制業務更是僅次於新北市及台中市兩兩個直轄市。

2017年2月零撲殺政策上路，雖然保障了流浪犬的生存的權利，但也衍生後續的環境衛生及公共安全等問題，嘉義縣政府2019年起設置強化精準捕抓專線並成立動物保護管制隊，盤點縣內浪犬出沒熱區，啟動由管制隊人員進行遊蕩犬隻捕捉、運送、絕育與後續安置評估等工作，並加強實施源頭絕育減量。

家畜所長林珮如指出，為讓浪犬有合適的安置場所，嘉義縣動保教育園區去年3月順利動工，預計2022年初啟用，另，「浪愛有嘉」浪犬終養（代）養與全國認養優惠措施最多的「浪我回嘉」領養方案，去年順利送養了278隻犬貓。

嘉義縣長翁章梁4日到家畜所慰問因公住院的動保管制隊長黃翌諠並感謝同仁平時工作辛苦，翁章梁說，家畜所除是畜牧養殖業的守護神也是動物重要守護者，動物救援與捕犬過程彷相當驚險，但大家仍奮不顧身讓他相當感動。

翁章梁強調，零撲殺政策實施後，浪犬所衍生的現象已是政府不可迴避的問題，嘉義縣透過興建收容所、示範公園、認養、絕育和灌輸飼主責任等積極作為，希望將浪犬對環境與交通安全的危害降到最低。

(中時 )