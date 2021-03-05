根據皮尤民調研究中心（Pew Research Center）週四（3月4日）發布的一項最新民意調查結果顯示，多數美國人支持美國在經濟和人權問題上對中國採取更強硬的態度以削弱中國的影響力。

對中國的負面看法也有所增加，有89％的美國人認為中國是競爭對手，甚至是敵人而不是夥伴，而2020年夏季這一比例為83％。

根據調查，48％的人認為，限制中國的權力和影響力應該作為一項長期外交政策目標而被放在首位，而2018年曾表示相同的人是32％。

調查結果表明，拜登政府將中國稱為主要戰略競爭對手，並誓言要北京對所謂的不公平貿易行為和侵犯人權行為負責，符合絕大多數美國公眾的期望。

調查結果還顯示，美國公眾廣泛支持抗中和反制。約有70％的人贊成推進人權，即使這樣做會損害經濟利益。另外有53％的人認為，在經濟問題上加倍努力比與中國建立牢固的關係更為重要。

調查指出，美國人擔心中國的技術和軍事力量，超過一半的受訪者稱來自中國的網路攻擊，中國日益強大的軍事力量以及其人權政策是“非常嚴重”的問題。

調查顯示，共和黨人往往對中國更為鷹派，特別是保守派共和黨人，其中近3分之2表示他們將中國視為“敵人”。總體而言，有53％的共和黨人將中國描述為敵人，而只有20％的民主黨人認同。

相比拜登處理其他外交政策問題的能力，美國人對拜登處理美中關係有信心。儘管有60％的人說他可以改善與盟友的關係並有效應對氣候變化，但只有53％的人說他們相信他會有效地與中國打交道。

調查還發現，到目前為止，美國人的情緒和判斷是針對中國政府而不是中國人民的。

“美國人的回應很少提及中國人民或中國悠久的歷史和文化。相反，他們主要關注中國政府-包括其政策或國際行為方式

不過也有跡象表明，一些受訪者對中國人也持消極看法。

超過一半（55％）的受訪者贊成限制在美國學習的中國學生人數，儘管大多數美國人說，他們認為國際學生是一種資產，而在美國校園中大約有三分之一的國際學生是中國人。

在年長的美國人和共和黨人中，這種支持限制中國留學生的意見更加強烈。 50歲以上的人中約有70％希望限制中國學生，而18至29歲的人中有近三分之二反對這一想法。

(中時 )