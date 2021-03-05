北市勞動局為推廣勞工教育文化及倡導勞權，率全國之先，首創勞工教育培力教材，並自2016年起，開辦勞工影展，隨後在「2019勞工影展」引進美國1976年出品「工會女孩」為開幕片，呈現3名基層女性勞工參與運動的辛酸血淚，北市勞動局長陳信瑜表示，勞動局以光碟借用的方式，歡迎工會團體申請使用。

「工會女孩」描述美國30至40年代，因經濟大蕭條而引發諸多社會問題，導致工人集結，參與靜坐、罷工、遊行等，影片忠實呈現這段歷史中，3名基層女性勞工參與運動的過程，紀錄工會創建的點滴。

陳信瑜表示，「工會女孩」於「2019勞工影展」在台首映時，備受出席的工會代表及市政顧問肯定，認為用口述歷史的方式，透過基層女性勞工的視角及觀點，搭配美國國家檔案館豐富的館藏影像，切入美國工會組織草創的抗爭情景，有助於台灣工會夥伴了解。

陳信瑜說，在與導演邁爾斯．莫古利斯科洽談後獲得同意，自2020年起授權至2025年止，由勞動局以光碟借用的方式，提供工會團體，作為勞工教育及工會組織的培力課程放映、推廣使用。

勞動局表示，「工會女孩」不僅詳實呈現當代勞工的勞動歷程，可藉由前人的足跡，成為北市推動工會前進的力量；申請方式詳見勞動局官網、市民熱線1999洽詢

(中時 )