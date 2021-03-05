世上不少閨密往往因男人而分手，但這個案例真的是綠爆了。大陸一名女子和閨密同時期懷孕，甚至連預產期都在同一天，沒想到當自己離開產房時，護理師急忙脫口的一句話，才讓她發現早已被閨密戴上一頂大綠帽，更與丈夫離婚。

根據《網易新聞》報導，女子與閨密大學時是室友，加上興趣雷同，很快就變為知己，女子甚至曾帶閨密回家遊玩，父母也大讚其美貌，即便畢業後，兩人依舊保持友誼，每逢假日就會相約逛街玩樂。

女子在職場上認識了男友，男友對她非常好，她也順勢將對方介紹給閨密。過一段時間後，女子與男友步入禮堂，也順利懷孕。沒想到單身的閨密突然開口，表示自己也有喜，讓女子相當訝異。女子擔心閨密被壞男人騙，不斷苦口婆心勸說，但閨密卻堅持生下孩子，且自始至終不願說出孩子父親的姓名。

巧合的是，兩人就連產子都在同一天，女子順利生下兒子，早一步被推出手術間，卻聽到旁邊的醫護人員對話，表示隔壁產房的孕婦在找孩子父親，護理師也當場不斷喊著「XXX，妻子在找您」，讓女子當場傻眼，因為護理師所喊的名字，就是自己丈夫的大名。

女子當下解開所有疑惑，才知道原來閨密始終不肯透露孩子父親，原因就是自己丈夫早跟閨密有一腿，綠帽戴了一年卻不自知，同時被知己與丈夫背叛，讓她當場崩潰，要求離婚，儘管丈夫下跪認錯，辯解自己是酒後亂性，把閨密當場女子，才會發生關係，但女子心意已決，最終婚姻破裂，2人離婚收場。

(中時新聞網)