紐西蘭克馬得群島規模7.2地震 深度10公里 04:112021/03/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，紐西蘭克馬得群島（Kermadec Islands）發生規模7.2地震。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，紐西蘭克馬得群島（Kermadec Islands）發生規模7.2地震。 EMSC指出，震源深度為10公里。（譯者：徐崇哲）1100305 希臘中部6.3強震百棟建物受損 民眾倉皇逃到戶外 勞工最嚮往國家最新排名出爐 亞太2防疫強國入榜 (中央社) #地震 #深度 #10 #公里 #紐西蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藻礁公投連署可望成案 府：盡可能降低開發傷害 16:212021/03/04 政治 建設淪選舉操作 還要市民等多久 04:102021/03/04 地方新聞 冰島一周發生1萬7千起地震 可能火山即將爆發 18:162021/03/04 國際 飆車族228連假西濱競速 竹南警追查取締35車主 15:472021/03/04 社會 Model S 同價位帶對手：賓士 EQE 豪華電動房車 9 月慕尼黑車展首發 17:012021/03/04 汽車情報-汽車新聞 淡北道路遭北投里長反對 新北交通局：積極溝通處理 19:262021/03/04 生活 串聯海線雙港 中捷藍線送交通部審議 16:422021/03/04 生活 擅闖「阿塱壹古道」最重可罰15萬元 17:042021/03/04 寶島 宜蘭外海規模4.7地震 大台北上下跳動！宜蘭震度3級 22:272021/03/04 生活 面對後疫情時代 飯店董事長談「國旅生存卡位戰」 18:562021/03/04 生活 美軍研發「新冠病毒偵檢器」 可探知環境感染風險 00:092021/03/04 軍事 國際熱門新聞 最能延壽與降低因病致死的蔬果吃法 哈佛揭示每日最佳攝取量 - 國際 強烈搖晃 深夜連3震！紐西蘭8.1極淺層地震 已發海嘯警報 - 國際 梅根霸凌 英前幕僚嚇到發抖 王室要查 - 國際 皮尤： 89％美國人支持對北京採取更強硬的立場 - 國際 南韓擬推「旅遊泡泡」 台可望列入優先名單 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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