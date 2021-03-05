歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，紐西蘭克馬得群島（Kermadec Islands）發生規模7.2地震。

EMSC指出，震源深度為10公里。（譯者：徐崇哲）1100305

希臘中部6.3強震百棟建物受損 民眾倉皇逃到戶外
勞工最嚮往國家最新排名出爐 亞太2防疫強國入榜

(中央社)

#地震 #深度 #10 #公里 #紐西蘭