22歲王姓男子，上月在林森北路大樓管理室打手槍，被住戶驚見通知管委會報警處理，警方事後發現王男的離譜行徑不只一樁，他還曾經將大樓書店門口的3000本新書，私自用推車載走拿到資源回收場變賣，並在管理室旁偷翻住戶的信件，偵辦後再將王男依竊盜、妨害秘密罪嫌移送法辦。
警方調查，王男曾跑到大樓5樓的書店，將店門口3000本新書推到資源回收場企圖變賣，但資源回收場員工認為這些書來路不明，拒絕收取，王男到案後卻辯稱，當時他把書籍丟在資源回收場門口就離開，不知書籍的去向。警方懷疑王男或員工之中有人未說實話，除先以竊盜罪嫌送辦外，仍持續追查遭竊書籍的下落。
住戶還控訴王男會躲在管理室後方的沙發，趁管理員不在時，逕自將其他住戶的信件箱打開，拆開偷看住戶的信件，或是偷翻管理室的桌子，被管理員發現還惱羞成怒摔東西，令住戶們都為之氣結。警方訊後，再將王男依妨害秘密罪嫌送辦。
(中時 )
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