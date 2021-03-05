小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】外資賣超525億 聯電台積成提款機

台股再成外資提款機，繼上周五外資史上最大賣超944億元後，昨日又大賣超台股525億元，成為史上第5大賣超金額。賣超前2名分別是聯電、台積電；晶圓雙雄重挫，造成台股終場指數大跌305.32點。投信投顧公會理事長張錫分析，台股從去年10月到近日僅短短4個月，指數從「萬二」漲到「萬六」，速度衝太快，現在面臨漲多回檔的休息時段，整理一下反而是好事。

【2】經濟自由度評級 港澳首遭剔出

美國智庫傳統基金會昨日發布「2021經濟自由度指數」，台灣從原本第11名一口氣躍升至第6名，創下該指標發布27年來最佳成績；國發會官員解讀，台灣在184個國家脫穎而出，證明經濟自由開放成果受到國際肯定。不過，以往名列前茅的香港，以及1999年回歸大陸政府的澳門，皆於今年首次被剔出評級。

【3】旱象未解 高屏溪停供大台南用水

旱象未解，水情更嚴峻，高屏溪攔河堰平均川流量創22年來新低，為確保各區域水情穩定，4日起停止支援大台南民生用水需求，目前蓄水量低於5成的南化水庫須增加出水量。若再不降雨，依現有水庫蓄水量，還得撐到今年7月，缺水問題嚴重。

【4】10噸鋼筋骨牌崩塌 活埋5工人

高雄發生重大工安意外，鼓山區美術東四路知名豪宅建案「高雄白天鵝」，4日上午傳出5名工人遭10噸倒塌鋼筋活埋事件，消防局調派特種搜救隊趕往支援，3人救出時意識清楚但骨折，陳、方2人無生命跡象送醫搶救後，方男恢復心跳，陳男不治。高雄市府工務局獲報，勒令工地停工，要釐清事發原因。

【5】富婆遺產等嘸人 4千萬充公

財政部公布2020年無人繼承遺產解繳國庫情形，去年最大筆是一位住在北部的富婆過世，遺留4000多萬元現金直接繳入國庫；還有黃金和不動產，則轉交國產署估價處分，依估算，該名女士身價逾億元，相關遺產全將歸國庫。

(中時新聞網)