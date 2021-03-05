驗船中心(CR)於3月4日在臺中港教學大樓辦理「海事工程驗證技術說明會」，偕同離岸風場開發商-哥本哈根基礎建設基金CIP、達德能源集團wpd，港埠經營管理單位-臺灣港務公司TIPC、海事工程單位-東方風能，驗證單位-London Offshore Consultants, LOC，保險單位-信德仕保險經紀人CTX，針對臺灣承接離岸風電海事工程施工的本土廠商，進行離岸風場船舶檢驗、保險兩大方面的分享與交流。

活動難得集結上、中及下游廠商齊聚一堂，共同以臺灣離岸風電海事工程產業提升為目標，進行資訊交流與意見交換。

驗船中心表示隨著臺灣各離岸風場海上施工的展開，眾多國內外船舶集結於我國水域參與風場建設，而小至生態觀察船，大至運維工作船，均需通過相關檢驗以確保安全性，然本土廠商對目前國際上風場開發商慣用的安全檢驗制度，如船舶適性檢驗、通用海事船舶(eCMID)檢驗等並不甚熟悉，或因國內法規與時俱進，以致產生船舶服務業者無法符合服務契約安全要求之疑慮。

為此驗船中心(CR)傾聽產業需求，積極協調相關單位促成本次的活動辦理，當天活動針對本土施工業者欲了解的國內外檢驗制度以及如何準備以達到檢驗標準進行座談說明，期望藉此強化雇用方、檢驗方、受雇方，三方的安全意識等級，使更多本土業者了解相關資訊。

驗船中心(CR)為臺灣少數具有離岸風場檢驗實力的本土廠商，2012年起憑藉著70年的船舶檢驗實力，跨足離岸風電產業深耕，在海事工程檢驗方面與國際知名單位-LOC結盟，除了順利取得彰芳西島、海能、大彰化離岸風場的海事保證鑑定服務合約外，更積極培養臺灣人才以符合相關國際檢驗資格，目標將離岸風場檢驗技術根留本土。

近期更與經濟部標準檢驗局合作，積極推動離岸風場運轉與維護技術規範，為我國離岸風場長達20多年運轉安全做把關，標準檢驗局預計階段性的公告離岸風場各項技術規範，供產業相關單位有所依循，使我國能源轉型政策更加順利推動。

(工商 )