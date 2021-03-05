二極體廠德微科技（3675TW）公告2021年2月自結合併營收為1.31億元，較2020年同期成長12％，累計今年前兩月營收為新台幣2.88億元、年成長21％。
德微表示，繼今年1月寫下公司成立25年以來歷史新高，為公司開春衝出好成績之後，2月營收、繼續開出公司成立以來之同期單月營收歷史新高。
公司指出，今年前兩月的營收貢獻主要來自遠端高階伺服器，及因歐美仍陷疫情中，使消費性市場商機（例如，NB、手機、大螢幕與遊戲機）等繼續帶動週邊零組件二極體應用面之需求。
(工商 )
二極體廠德微科技（3675TW）公告2021年2月自結合併營收為1.31億元，較2020年同期成長12％，累計今年前兩月營收為新台幣2.88億元、年成長21％。
德微表示，繼今年1月寫下公司成立25年以來歷史新高，為公司開春衝出好成績之後，2月營收、繼續開出公司成立以來之同期單月營收歷史新高。
公司指出，今年前兩月的營收貢獻主要來自遠端高階伺服器，及因歐美仍陷疫情中，使消費性市場商機（例如，NB、手機、大螢幕與遊戲機）等繼續帶動週邊零組件二極體應用面之需求。
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