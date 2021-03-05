台灣終於盼到第一批新冠疫苗，雖然數量不多，但對台灣的防疫工作是一大里程碑。那其他疫苗進度呢？指揮中心指出，台灣群體免疫，要等明年年中。

首批新冠疫苗在3日送抵台灣。這一批11.7萬劑的疫苗，是牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的AZ牛津疫苗。第一批疫苗是直接由對 AZ疫苗的韓國廠提供。至於經由COVAX平台的AZ疫苗何時來台？疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前還在等消息。

陳時中在3日的記者會表示，由於劑量不多，目前規劃讓每人只接種一劑，並透過健保系統輔助，依序分配給「直接接觸新冠肺炎個案的醫療工作者」、「沒有直接接觸新冠肺炎個案的醫療工作者」。這款疫苗間隔8～12週打第二劑都有不錯效果，希望八週後能接續取得第二批供貨。

根據疫苗接種的計畫，一旦疫苗抵台，預計在一週後就會開打。食藥署針對這批貨檢驗封緘會將行政流程縮短至7天，但是針對第一批貨會比較謹慎，民眾想在3月中旬就接種到是「有點趕」，但會加緊腳步。

疫苗接種計畫。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

●歐美打AZ疫苗副作用頻傳 指揮中心澄清

AZ疫苗已陸續在歐洲和其他各國開打，副作用消息頻傳，專家也一度傳出對65歲以上的年齡層保護力較弱的消息，不建議給年長族群施打。

陳時中引用數據，說明了AZ疫苗的保護效力與副作用。打完第一劑後的22天保護力達71％，2劑間隔12週保護力可達81％。

針對近日日本和香港都傳出打疫苗兩三天後死亡的個案，陳時中表示，但目前為止，新冠疫苗在其他國家打有疑似相關死亡案例，都未被證實與疫苗有直接相關。建議民眾施打前，先告知醫師相關的過敏與其他病史。

比起其他國家，台灣取得疫苗的速度相對慢。陳時中表示，第一批AZ疫苗送抵台灣，讓處於高風險的醫事人員可以築起第一道防線，對於防疫工作更加安全有效。

AZ疫苗檔案。（圖/中央流行疫情指揮中心提供）

●BNT500萬劑疫苗空歡喜一場？

第一批AZ疫苗翩然降臨，而春節前傳出好消息的BNT售台500萬劑疫苗卻石沈大海。

德國BioNTech（BNT）疫苗售台一波三折，BNT最早承諾與東洋合作售台，後因多重因素破局；後又經歷BNT將大中華代理權交由大陸藥廠，我方只願與BNT總公司交涉等等波折；春節前夕，BNT又透過在官網公開發出新聞稿的方式宣佈要售台500劑疫苗，但時隔近1個月，BNT和台灣之間的聯繫又莫名其妙斷了線，莊人祥指出，我方至少聯繫一次以上，但BNT都 「已讀不回」。

台灣施打疫苗和群體免疫時程備受民眾關注，指揮中心發言人莊人祥指出，台灣將取得的疫苗，包括進口和國產，總計約3,000萬劑，如果十大優先施打的族群都踴躍施打，預計明年年中，就可以達到65%民眾都打了疫苗，達到群體免疫的標準。

(中時新聞網)