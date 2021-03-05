永豐餘(1907)投控2020年業內外皆美，稅後淨利52.09億元、每股盈餘（EPS）3.14元雙創新高。展望2021年，永豐餘持續專注資產有效配置、外投育成、引進結盟3大策略，盼使營運續創佳績，並陸續育成推動永道射頻技術、永豐實、永豐餘工紙等3家子公司上市。

永豐餘投控4日召開法說會，發言人殷國堂表示，去年上半年營運受國際疫情影響市場需求，但下半年因供應鏈移轉，台灣、越南、中國大陸3大市場復甦，使營收衰退幅度縮減。在本業獲利及業外收益同步增加帶動下，使稅後淨利及每股盈餘雙創新高佳績。

其中，疫情帶動家紙潔品及醫療乳膠手套需求，使消費品事業群的永豐實及申豐特用應材去年獲利大增。台、越出貨暢旺加上中國大陸揚州產品組合調整，使工紙紙器事業群獲利同步提升。漿紙事業群的華紙受惠第四季國際漿價回溫，虧損幅度亦見收斂。

展望今年，永豐餘漿紙事業群的華紙為降低營運受漿價波動壓力，將積極往天然纖維材料及特殊材料應用轉型發展，將桃園觀音新廠建構為研發生產基地及倉儲轉運中心，持續拓展益利非塑應用、提高對客戶的服務優勢。

工紙紙器事業群除落實全循環經濟，並持續拓展越南營運，優化台灣、越南、中國大陸3地產品結構。消費品事業群的永豐實則持續優化客戶及產品結構、調整銷售策略，並持續研發推出各式新產品及應用，提升消費者需求。

至於申豐特用應材今年將專注開發乳膠特殊應用材料，應用於醫療、電子、綠色建材、食品等多角化領域。永道射頻技術則強化在台布局，新北土城廠將於首季開始量產，爭取大型零售專案，以開發新零售等新市場需求。

永豐餘亦督促各事業進一步落實全循環經濟理念，華紙利用製漿副產品木質素進行生質能發電，永豐餘工業用紙把製程水中的有機物轉化為沼氣發電，新屋廠第二套沼氣發電設備將於今年第一季完工，製程的固體餘料則透過SRF汽電共生系統轉化能源。

殷國堂表示，永豐餘將持續專注資產有效配置、外投育成、引進結盟3大策略，持續育成子公司，繼續推動永道射頻技術、永豐實、永豐餘工紙上市計畫。目前永道射頻技術已向上海證交所送件申請掛牌，永豐實目標年底轉上市交易，永豐餘工紙上市計畫亦規畫中。

(時報資訊)