雲朗觀光集團旗下雲品(2748)董事會通過2020年合併財報，受新冠肺炎疫情影響，稅後淨利1.08億元、年減達40.71％，每股盈餘（EPS）1.44元，分創近6年及歷史低點。不過，以此推算，第四季稅後淨利0.73億元、創近7季高點，每股盈餘0.97元。

雲品董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1元，盈餘配發率約69.44％，以4日收盤價43.95元計算，現金殖利率約2.28％。公司將於5月28日召開股東常會，全面改選6席董事和3席獨董。

雲品去年合併營收18.33億元、年減22.98％，仍創歷史次高，但毛利率24.35％、營益率4.97％雙創新低。歸屬母公司稅後淨利1.08億元、年減達40.71％，為近6年低點，受股本膨脹影響，每股盈餘1.44元、創歷史新低。

不過，雲品去年第四季合併營收6.31億元，季增37.16％、年減5.69％，為全年高點，毛利率32.38％、營益率16.07％，分創近1年及近2年高點。歸屬母公司稅後淨利0.73億元，季增達1.38倍、年增2.14％，創近7季高點，每股盈餘0.97元。

雲品表示，去年全球遭逢新冠肺炎巨變，尤其對觀光與餐飲市場衝擊甚鉅，國際旅遊市場進入整理階段。由於國際旅客斷炊，雲品旗下台北君品酒店住房率因而下滑，館外餐飲的頤品新莊晶冠、新店北新館宴會活動亦較前年減少，使整體營運明顯下滑。

不過，雖然去年營收表現尚未恢復2019年水準，但雲品旗下日月潭雲品溫泉酒店因境內疫情控制得宜，受惠強勁的國旅需求搶得利基優勢，全年平均房價仍略為成長，為雲品各營業單位中獲利最穩定單位。

展望今年觀光業，雲品表示，將持續致力優化日月潭雲品、台北君品酒店等住房業務，盼能維持一定的平均房價與旅遊品質，並透過多元化的住房產品提供國旅市場，成為穩定的獲利來源之一，館外餐飲業務則積極拓展多角化布局。

有鑑於婚宴平台「君品Collection」去年業務營收貢獻逐步攀升，尤其委託經營的桃園「皇家薇庭」在疫情下逆勢成長，雲品表示將聚焦強化「君品Collection」業務規模，推廣零資產、純管理模式，盼疫情後持續挹注整體營運穩健獲利，創造更強勁的成長動能。

(時報資訊)