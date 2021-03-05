jpp-KY(5284)2月自結合併營業收入新台幣1.16億元，月減4%，年增5.6%，前2月營收達新台幣2.36億元，年增5.91%。

jpp指出，自從前年底爆發新冠疫情，各產業都受到極大的影響，尤其是以航太製造業的衝擊尤為嚴重，訂單全面遞延，在受到如此劇烈的變化，公司利用從事金屬板金製造產業20多年來所累積的大量客製化技術及獨特的製造能力，開拓新的市場及產線，布局已久的Rack及伺服器訂單自去年開始順利量產，新開發的另家國際大廠也在今年開始出貨，與客戶協同開發的自動冷熱咖啡供應機正在進行市場試營運，預期順利進入生產排程後將成為公司新的主力商品，此外，隨著5G新技術的發展，公司和泰國電信大廠合作開發新的5G電信櫃亦準備送樣取得認證。

jpp航太產品自今年開始已見有回溫跡象，隨著疫苗普及以及疫情的趨緩，航太的前景依然看好，新客戶、新製程的研發持續進行，目前公司已有Nadcap非破壞性試驗、化學皮膜、電焊及陽極處理線的認證，並按計畫進行NADCAP熱處理及航太新客戶認證。

(時報資訊)