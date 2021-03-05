第一上市櫃（KY）公司近期財報屢屢爆雷，金管會對此研議修法強化監理，明定KY公司自2021年起，半年報須經會計師「查核簽證」、且經董事會通過及監察人承認，取代現行僅需會計師「核閱」及提報董事會通過規定，將財報監理強度提升至與金融業同等級。

證期局副局長郭佳君表示，金管會研擬修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」，以強化對KY公司監理、推動上市櫃公司財務資訊揭露即時性，將依行政程序法規定，於近日內公告，以徵求各方意見。

此次修正包括2大重點，現行KY公司規定半年報僅需會計師核閱、於第二季結束45天內經董事會通過後公告。此次修正將明定自今年起，KY公司應於第二季結束2個月內，公告並申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認的半年報。

郭佳君指出，目前KY公司共115家，但康友-KY已確定將於4月下市。而現行一般上市櫃公司半年報僅規定需會計師核閱，但金控公司半年報則須經會計師查核簽證，此次將KY公司財報監理強度提升至比照金融業標準，會計師查核簽證範圍將更深入。

其次，為推動財務資訊揭露及時性，金管會依「公司治理3.0－永續發展藍圖」推動時程，明定實收資本額達100億元以上的上市櫃公司，自2022年起需在年度結束75天內公告年報，較現行規定3個月縮短。

按金管會規畫，首階段將以實收資本額逾百億的公司打頭陣，包括115家上市及4家上櫃公司，需在2022年3月中前提前公告2021年自結財報獲利概況，2023年擴大適用至約371家實收資本額達20億元的上市櫃公司，並在2024年適用於全體上市櫃公司。

(時報資訊)