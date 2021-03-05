創見(2451)2020年業績下滑，全年獲利年減約3成，每股盈餘2.79元。董事會於3月4日決議通過分派現金股利每股2.55元及由資本公積配發現金每股0.5元，共計分派股東現金每股3.05元，現金殖利率為4.65%。

創見資訊董事會通過2020年度財報，第4季單季合併營收29.8億元，季增約7.6%；稅後淨利2.65億元，相較上季增加29.6%；每股盈餘為0.62元。

創見資訊2020年全年合併營收114億元，年減15.2%；營業利益12.1億元，年減32%；稅後淨利12億元，年減30.7%；每股盈餘2.79元。

創見董事會亦於3月4日決議通過分派現金股利每股2.55元及由資本公積配發現金每股0.5元，共計分派股東現金每股3.05元，以3月4日收盤價65.6元計算，現金殖利率為4.65%。

展望未來，創見將持續專注於嵌入式解決方案及高附加價值的策略性產品，加速產品研發，強化生產效能，搭配合理的定價策略，期許2021年創造營運佳績。

(時報資訊)