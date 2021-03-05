嘉義市西區一間大腸麵線攤老闆娘淺淺一笑，讓眾多網友全失了神啊！（翻攝臉書社團《蚵仔麵線神教》）

嘉義市西區一間賣大腸麵線的老闆娘不僅長相漂亮，更大方展現好身材，昨（4）日被民眾拍下照片上傳網路與更多的麵線愛好者分享，文才發出不到一天就引起廣大網友暴動，不少人嗅到美女「聞香而來」。

一位男子4日在臉書社團《蚵仔麵線神教》發文，內文短短的寫下，「嘉義的朋友們，我只能幫到這裡惹」，而透過原PO發出的圖片可見，為一個賣大腸麵線的攤車，但攤車中卻站著一位閃閃發光的女子，強行奪走眾人的目光。

照片中的女老闆正在為客人服務，一手拿著紙碗，一手握著大湯杓，正準備把大鍋爐的麵線裝進碗中，但女老闆秀髮及鎖骨，臉上掛著淺淺的微笑相當的甜美，上身則穿著合身的長袖大圓領上衣，傲人的身材若隱若現。

驚人的是，原PO發出的另張照片中，老闆娘戴著口罩正努力地盛裝麵線，畫面卻相當不得了，老闆娘合身的上衣中擠出一條長長的事業線，超級火辣，從別張視角還可發現，老闆娘不僅身材凹凸有致，還擁有一雙逆天的大長腿！

嘉義市西區一間大腸麵線攤老闆娘不僅外觀亮眼，還有一雙逆天的大長腿。（翻攝臉書社團《蚵仔麵線神教》）

文章發布不到一天，留言區就完全被轟炸，2000位以上的麵線愛好者留下表情貼，分享數字也超狂，不少網友在留言區標記朋友分享美食，也有網友說，「這間蚵仔一定很大顆」、「好大！... 啊！ 不對，我是說好大碗的麵線！」、「這麵線有媽媽的味道....XD」、「這一定要納入口袋名單」、「明天去嘉義求證」、「抱歉沒注意到是介紹麵線」。

(中時新聞網)