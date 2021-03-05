國內近年掀起戶外活動風潮，加上新冠肺炎疫情影響，國人無法出國，連帶使登山人數暴增；而位於台東縣海端鄉、座落於三叉山東側的嘉明湖又擁有「天使的眼淚」美稱，多年來一直是登山客魂牽夢縈的聖地。雖然嘉明湖景色優美，卻也暗藏死亡陷阱，發生過的山難不計其數，其中又以「三叉山事件」死傷最為慘重。

據了解，嘉明湖座落於三叉山東側，海拔3310公尺，是台灣第二高的高山湖泊，湖面呈橢圓形，長約120公尺，寬約80公尺，面積約1.9公頃，湖水為湛藍色，深度為6公尺；值得一提的是，嘉明湖並未和任何山澗或溪流交會，湖水卻常保終年不枯，因此被登山客稱為「天使的眼淚」，同時也是布農族聖地。

1945年9月10日，日本宣布戰敗投降後，一架載滿美軍俘虜的軍機從菲律賓起飛，途經中央山脈南段時，突然在三叉山東北方失事；即便當時正值國民政府與日本交接時期，日本警方依然決定出動搜救隊，成員包括警官2名、憲兵3名，以及布農壯丁3名等共8人，由駐守霧鹿地區16年的警部補城戶八十八擔任隊長上山搜救。

與三叉山事件失事機款同型的美國陸軍航空隊的B-24轟炸機。（圖／翻攝自維基百科）

經過近3天的長途跋涉，搜救隊終於抵達失事現場，發現機身全毀，現場屍塊四散，機上26人全數罹難，回報後決定就地安葬死者；由於現場是高山草原，沒有材料能製作棺木，因此臺東廳下令由關山郡通令各部落會長，挑選出壯丁70名，加上警官2名、警守2名、憲兵隊15名，共計89名，組成第二批搜索隊上山。

不過，搜索隊的人數龐大，還得攜帶笨重木料，加上沿途地形崎嶇，一行人出發不久便逐漸失散；雪上加霜的是，搜索隊出發3天後天氣驟變，不僅下起大雨，氣溫也急速下降，已經開始有成員凍死，然而當時已有2批人馬抵達失事現場，即便城戶立即下令撤退，最後仍有26人在下山途中罹難，和墜機死亡人數不謀而合。

更多 CTWANT 報導

三叉山事件的2名倖存者。（圖／報系資料照）

(中時新聞網)