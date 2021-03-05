大陸官媒新華社5日報導，十三屆全國人大四次會議將審議全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。多位香港代表委員4日表示，全力支持全國人大從憲制層面對完善香港特別行政區選舉制度作出決定。

他們認為，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，必須把「愛國者治港」根本原則落到實處。香港社會政治領域出現種種亂象的一個重要根源是存在選舉制度漏洞，令「愛國者治港」原則無法得到完全落實，港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇表示，「愛國者治港」是「一國兩制」的初心，必須一以貫之。「將完善香港特別行政區選舉制度列入大會議程，我們全力支持。」他說，從近期收集的香港民意看，大部分市民希望香港選舉制度能夠走上正軌，保障香港繁榮穩定。

港區全國人大代表、香港島各界聯合會會長蔡毅表示，在此時將完善香港特別行政區選舉制度列入大會議程非常必要且及時，充分體現了中央對香港的關心和支持。確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。完善香港選舉制度，才能確保真正的愛國者為香港市民服務。

港區全國政協委員胡劍江說，香港回歸20多年來，由於「愛國者治港」原則落實並不到位，「反中亂港分子」利用選舉制度漏洞進入特區治理架構，興風作浪，破壞香港穩定，危害國家安全。2019年的「修例風波」給港人留下慘痛記憶，這場風波將制度漏洞帶來的危害展現得淋漓盡致。部分立法會議員、區議員等公職人員毫無顧忌地支持「非法暴力活動」，甚至叫囂「港獨」口號。必須堵塞制度漏洞，完善選舉制度，才能確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。

港區全國政協委員葉建明表示，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，選舉制度是特別行政區政治體制的重要組成部分。香港要保持繁榮穩定，必須堅持「愛國者治港」，必須完善香港選舉制度。

港區全國政協委員吳傑莊認為，香港現行選舉制度存在明顯漏洞，令「亂港者」有機可乘，對香港造成巨大的破壞。「及時完善選舉制度可令香港長治久安，讓一國兩制行穩致遠。我非常支持這個議案，相信這也是香港大部分青年朋友的願望。」他說。

(中時 )