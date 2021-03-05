位於中央山脈的嘉明湖景色秀麗，又有「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」等美稱，多年來卻頻傳山難事件，也曾有軍機在附近的三叉山墜毀，機上26人全數罹難；更慘的是，當時共98人上山搜救，途中天氣驟變，其中26人不幸死亡。據悉，嘉明湖畔至今仍有一座「無名塚」，就是為了紀念當年的救難英雄。

1945年9月10日，日本宣布二次世界大戰戰敗投降後，一架載滿美軍俘虜從菲律賓起飛，在三叉山東北方撞毀撞山失事，機上26人全部罹難，後來又造成由日本軍警、原住民、漢人組成的搜救隊遇難，除了即時撤離的中隊、後隊得以倖免，前隊共26人在途中死亡，生還者僅憲兵曹長後山定1人，史稱「三叉山事件」。

據了解，當時倖存隊員下山時，因無力將罹難者帶下山，只好把死者手掌剁下燒成灰送回給家屬，因此剩餘骨骸過了數十年，都還遺留在山上。當年在林務局任職的鄧達義回憶，過去曾有人在嘉明湖畔發現骨骸，至少有3、4具，經過調查才得知和「三叉山事件」有關，疑似就是當時罹難者的遺骨。

三叉山事件罹難者家屬撫碑追思。

鄧達義表示，從骨骸體型判斷，身材較嬌小的死者為日本人；另外2名死者則是阿美族人，2人被發現時呈現坐姿，很可能是坐在洞口幫忙擋風；當時3人似乎知道有去無回，於是用石頭堵住對外窗口，盤坐於石洞之中凍死。奇怪的是，當法師上山處理時，無論怎麼擲筊，亡魂都不願下山，最後只好把他們安放在原處，並寫上「無名氏」，紀念無名的救難英雄。

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(中時新聞網)