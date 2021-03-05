紅外線雲圖(左圖)顯示，中層雲剛脫離台灣上空，上游仍有一些。雷達回波合成圖(中圖)顯示，降水回波剛通過台灣，散佈在東方海面。累積雨量圖(右圖)顯示，降雨範圍擴大，但雨量不多。（圖擷自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

華南雲雨區東移，仍持續影響全台天氣。氣象局表示，由於中層雲量偏多，全台各地偶有小雨，但有機會看到陽光，尤其越往南走機率越高！中央大學大氣象科學系兼任副教授吳德榮表示，新一波鋒面將在明下午至下周日晨造成影響，中部以北、東半部將轉局部雨，出現較大雨勢。

氣象局表示，今天仍受華南雲雨區東移影響，中層雲量偏多，北部及東半部有不定時局部短暫雨，中南部也有機會出現零星短暫雨，由於春天天氣不太穩定，建議外出最好攜帶雨具。

氣象局指出，由於轉為東南風至偏南風，今氣溫比昨日要回暖，預測中部以北及東北部低溫為16至18度，其他地區19到21度；北部及東半部高溫約21至26度，中南部地區約28至30度。下周日(7日)之前，若溫度和水氣能配合，3500公尺以上的高山不排除有降雪的機會。

氣象局今晨發布濃霧特報，台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前苗栗有濃霧發生，能見度不足200公尺。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，最新模式模擬顯示，鋒面將在明下午至下周日晨造成影響，中部以北、東半部將轉局部雨，並有較大雨勢。不過，這波冷空氣不強，低溫僅略降。下周日白天起至周一鋒面通過後，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部轉多雲時晴；北台灣涼爽，中南部白天舒適微熱、早晚偏涼。值得注意的是，下周二、三另一波東北季風增強，氣溫會稍微下降，到時北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴，直到下周四天氣才好轉回暖。

(中時新聞網)