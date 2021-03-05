金管會公布國銀最新獲利狀況，2021年1月稅前獲利319億元，較去年12月171.7億元增加達147.2億元或85.7％，但較去年同期349.1億元減少30.1億元或8.6％。其中，以海外分行年減達近4成最多，主因2家國銀香港分行聯貸案踩雷拖累。

國銀1月稅前獲利以國內總分行213.5億元，月增達1.13倍、年增0.9％最強，國際金融業務分行（OBU）80.7億元，月增達28.7％、但年減達17.8％。中國大陸分行4.8億元，月增達15.9％、但年減達25％，海外分行19.9億元，月增達3.3倍、但年減達39.3％。

銀行局副局長林志吉表示，國內總分行1月稅前獲利年增1.9億元，主要受惠利息淨收益及手續費淨收益合計年增約50億元。OBU稅前獲利年減17.5億元，主因利息淨收益年減約16億元所致。

而海外分行1月稅前獲利年減達12.9億元，林志吉指出主因利息淨收益年減約9億元，以及備抵呆帳費用集保證責任準備年增8億元，後者主要由於2家國銀香港分行在兆恆水力發電聯貸案踩雷，轉列逾放金額約達6億多元。

國銀截至1月底總放款餘額31.65兆元、月增1881億元，逾放金額700億元、月增8億元。逾放比0.22％、持平去年12月、年減0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率616.71％，月減6.53個百分點、年增19.98個百分點，整體備呆提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)