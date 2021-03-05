金管會為持續促進非現金支付交易發展，宣布訂定3年拓展新目標，將以「交易金額」及「支付交易筆數」作為新衡量指標，目標至2023年非現金支付交易筆數較2020年成長達50％、交易金額則成長2成、達6兆元。

金管會2015年提出「電子支付5年倍增計畫」，目標至去年底電子支付比率自26％倍增至52％。不過，據金管會統計，電子支付比率截至去年底僅40.37％，若納入國內民眾廣為利用的ATM轉帳管道，則比率提升至51.7％。

金管會考量非現金支付服務具提升經濟活動效率、節省現金支付處理成本、刺激民間消費帶動經濟成長、縮小地下經濟規模及提高交易透明度等優點，為延續上開推動成效，對此成立「提升非現金支付交易推動工作小組」，以三大主軸整合官民力量持續積極推動。

銀行局副局長林志吉表示，先前是以非現金支付交易金額除以民間消費支出的「非現金支付比率」來訂定目標。工作小組4日召開首次會議，在參採世界支付報告及國際間實務運用指標後，決定改以非現金支付「交易金額」及「交易筆數」作為新衡量指標。

林志吉指出，交易金額為現行衡量指標的分子，經綜合考量後決議延續採用，以持續觀察非現金支付交易成長情形。交易筆數則是考量政策推動目的，為希望民眾從小額到大額交易均能採用，採用此指標更能反映民眾日常生活消費使用非現金支付的成長情形。

據金管會統計，截至去年底含ATM轉帳的電子支付交易筆數為52.21億筆、交易金額為4.95兆元。考量ATM轉帳亦為民眾廣泛使用的支付管道，此次明確將ATM轉帳列入計算範圍，目標至2023年交易筆數增加至78.32億筆、交易金額成長2成至6兆元。

林志吉指出，過去3年電子支付筆數年平均成長12％、交易金額年平均成長14％，此次除考量過往紀錄，並考量發卡機構預估未來3年的筆數年平均成長16％、金額年平均成長7％後，訂定筆數年平均成長15％、金額年平均成長8％目標。

(時報資訊)