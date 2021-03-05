台中一名網友分享，某天晚上去買滷味，等待過程中一位國中生騎著腳踏車到攤位前面，看了很久終於選定共30元的食材，怎料老闆見狀卻拒做，因為「有低消」，而弟弟掏了口袋再確認「真的不行嗎？」便落寞的離去，讓他當下看了很傻眼，而老闆則表示，攤位和瓦斯費都要錢，買低於50元都不合成本，引發網友討論，有些人覺得路邊攤有低消實在很扯，但有些人也覺得老闆開店也有自己的考量。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》上分享，某天晚上大約9點多時，去一間經營超過20年的滷味攤買滷味，等待過程中有位國中生騎著腳踏車過來，只見那位弟弟站在攤位前看了許久，摸了摸口袋、看了看價目表，便挑了兩樣價格不高的食材交給老闆。

該名網友指出，當滷味攤老闆見弟弟只拿了約30元的食材，表情和語氣都有點不悅地說：「弟弟，你就只有兩樣嗎？這樣我沒辦法賣，我店有低消，不然你再多選幾樣吧？」而弟弟聽了連忙問道「真的不行嗎？」老闆則是再度以有「低消」為由婉拒。

該網友透露，當下弟弟從口袋中拿出銅板看了看，最後尷尬地道歉後，便騎腳踏車緩緩離去，老闆見狀還碎念說：「幾十塊要讓我多麻煩？」讓他有點傻眼。事後老闆還向他訴苦說，開店瓦斯費要錢、攤位也要錢，還需要人工時間親自烹煮，因此「他買不到50成本都不夠，還會影響到後面客人時間，所以寧願不做！」

該網友聽完只默默點頭，沒有多說話就離開了。他認為也許老闆說的有道理，開店須要顧及成本，但今天也不是只做弟弟這個客人，況且當時也沒有別人在等餐點，幫他滷那兩樣也不可能一毛都沒賺。而且對方還只是個小孩，可能真的就是只有30元、只能點兩樣食材，所以他覺得老闆沒必要給對方難堪，也很驚訝自己一直覺得人很好的老闆會這樣，最後也強調：「不管你的東西再好吃，我也不會去買了」。

貼文引起網友討論，「今天才知道原來路邊攤也有低消」、「今天沒人買，難道老闆就不用店租，不用瓦斯了嗎」、「小錢也是錢」、「看了好心疼弟弟，我自己家裡做吃的，滷味一樣在開火滾，為什麼不能賣」、「路邊攤哪來的低消」、「為孩子感到難過」、「先不講老闆原則問題，要是我在旁邊就會請弟弟吃」。

但也有網友出聲替滷味老闆緩頰，只能說每個人看事情的角度不同，家裡也是做小吃的，真的不太喜歡只買一點點東西的客人，食材成本倒是無所謂，只是對方的東西很少還是要花時間做，不過畢竟客人是衣食父母，所以沒有拒絕過這樣的客人。

(中時新聞網)