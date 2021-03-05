近年孩子的回家作業可說是花招百出，常有家長被考倒的狀況發生。一名爸爸在臉書表示，兒子的回家作業是看圖猜成語，10個題目當中卻還有4題，令他怎麼解也解不出答案，只好上網求助廣大的網友，不少人感嘆「作業都是出給家長寫的」。

該名爸爸日前於臉書社團《爆系知識家》表示，因適逢228連假，學校也出了連假作業，其中一張為看圖猜成語，10個題目中已解出6題，但另外4題卻令他想破頭，直呼被考倒，無奈之下，只好將其PO上網請求網友幫忙，「小朋友的連假作業，請問第2、6、7及10是什麼成語？謝謝各位」。

貼文曝光後，不少網友熱心解題，「2是一字千金、6是黃梁一夢、7是滿城風雨、10是左右逢源」、「2是一字千金、6是黃梁一夢、7是滿城風雨、10是同流合汙」、「2是孟母三遷、6是南柯一夢、7是風吹雨打」。

留言中也有不少人搞笑說「第2題是123給我3000元」、「第4題是3天4夜」、「跪求答案，一個都想不到」、「我只看得出因小失大」；另外，更有網友曬出吃海底撈時玩的燈謎遊戲，發現其中幾題與原PO的題目一模一樣。

一張回家作業上百網友想破頭大嘆，小孩的回家作業其實都是出給家長寫的，更有人認為「我不鼓勵幫小孩找答案，不會就是不會，人生不會這樣就毀滅」。

(中時新聞網)