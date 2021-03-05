華爾街股市今天收黑，那斯達克指數從2月間創下的高點挫跌近10%。法人分析，台股逢高檔套牢賣壓，使近期震盪幅度不小，持續籌碼換手。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的談話令憂心美國長天期公債殖利率激升的投資人失望，今天道瓊工業指數下跌345.95點或1.11%，收在30924.14點；標準普爾500指數下跌51.25點或1.34%，收3768.47點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫274.28點或2.11%，收在12723.47點。

台股加權指數4日終場收在15906.41點，大跌305.32點，跌幅1.88%，成交值新台幣3276.78億元，不但跌破16000點關卡，也跌破月線15951點。

外資昨天賣超台股525.15億元，為歷史第5大賣超金額，賣超前兩名分別是聯電9萬1150張、台積電3萬4899張。台積電昨天收在601元，下跌3.38%，仍力守600元關卡之上；聯電昨天收49.05元，下跌5.49%，跌破50元關卡。

電子製造服務廠鴻海自結2月合併營收新台幣4018.93億元，創歷史同期新高。鴻海罕見提前公布第1 季展望，預期業績較去年第4季下滑雙位數百分點，但較去年同期成長雙位數百分點；法人估首季業績可創同期新高。

IC載板大廠南電今年目標追求毛利率、營益率、本業獲利和稅前獲利逐季成長，估上半年業績獲利可望年成長，今年資本支出估超過80億元，中國大陸昆山廠ABF載板產能估第2季滿載生產。

法人表示，美股震盪激烈、短線偏弱，對台股多方影響偏負面。台股逢高檔套牢與獲利賣壓，且日指標未正式轉強，短期盤勢仍為大幅波動格局；操作上，短打可留意資金輪動是否回流先前強勢的電子股。（編輯：張均懋）1100305

(中央社)