藻礁公投連署狀況從原先未引起太大注意，到日衝萬人，其中綠營側翼為一度將環團打成「中共同路人」、想解救蔡政府當前危機，沒想到造成反效果、連署人數反而勢如破竹，昨（4日）已逼出超過50萬的台灣人民連署公投。宅神朱學恒直呼，「想不到綠營側翼口中的中共同路人竟然超過50萬人，這樣是不是真的很恐怖」？

「珍愛藻礁公投」繼日前跨過安全門檻後，昨（4日）公投連署書正式破50萬大關，對此，朱學恒昨也在臉書發文表示，「想不到綠營側翼口中的中共同路人竟然超過50萬人，這樣是不是真的很恐怖？！還有誰不是中共同路人」？

大批網友也在其po文底下留言譏諷，「以二分法來說，減去817萬，剩下的都是中共同路人」、「我還沒連署，所以我不是中共同路人，不過我準備8/28再當中共同路人」、「我們台灣很單純，除了台共同路人之外，全都是中共同路人」、「除了小綠綠，1450其他都是中共同路人」、「而且愈來愈多人加入『中共同路人』的行列」。

藻礁爭議延燒，綠營也拚命設法滅火、甚至企圖製造環團內部矛盾，網路上一度把環團影射為中共同路人。觀塘三接案的環評委員之一，中研院生物多樣性中心研究員鄭明修老師日前直言，看日前藻礁公投連署被打壓，他只想說「真正的環團，誰跟你藍綠？誰跟你中共同路人」！

台灣制憲基金會執行長林宜正2日召開記者會則表示，近來台灣社會對於藻礁公投看法分歧，甚至出現台派社團相互攻訐與對立之情況，但環境議題向來在台派社團是可以被討論之問題，此議題不應該被二分為「挺執政黨與反執政黨」。

(中時新聞網)