小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（5日）財經重點。

【1】勞保基金2026年面臨破產 還沒因應對策

勞保基金2026年面臨破產，外界關注勞保改革動向。行政院政務委員林萬億4日表示，勞保破產時間緊迫，也正蒐集專家學者、勞工團體意見，並依照這些意見評估、檢討，要如何納入改革條文。林萬億也強調，蔡英文總統承諾要撥補給勞保基金部分，「仍然依照當時承諾，繼續實現」。

【2】12檔EPS跳增 外資不離棄

上市公司去（109）年財報陸續公告，不畏新冠肺炎疫情衝擊，去年每股獲利（EPS）逆勢年增三成以上，且近日獲外資逆勢買超，買盤不離不棄，成最佳女主角，據統計，友達（2409）及中鴻（2014）等12檔EPS躍增、外資敲，後市行情不看淡。

【3】美債息回升 全球股市摔

美國公債殖利率連續3天下滑後，3日再度躥揚，並撩動市場通膨升溫與寬鬆貨幣政策提早退場的恐慌情緒，引發美股三大指數全面收黑，拖累全球股市4日一片慘綠。

【4】台積每片晶圓狠賺 打趴同業

晶圓代工龍頭台積電受惠於去年7奈米及5奈米量產，營收及獲利同步創下歷史新高，而根據市調機構IC Insights調查，台積電去年每片晶圓平均營收（revenue per wafer）達1,634美元打趴同業，比格芯（GlobalFoundries）高出66％，更是中芯國際及聯電的二倍以上。台積電3奈米將在明年量產，預期會再推升每片晶圓平均營收。

【5】抗中觸底線 拜登大打台灣牌

近日美國對中國態度愈加強硬，當地時間3日所公布的美國外交與國家安全戰略多次強調美中之間的競爭關係，並指中國過於自信。戰略報告中更直接打出「台灣牌」，表態支持台灣民主，再觸及中國長久以來的敏感神經。

(中時新聞網)