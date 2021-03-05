趙少康憑什麼回國民黨？比特王讚2大特質：藍營唯一人選

中廣董事長趙少康2月1日宣布回歸國民黨，隨即宣布角逐國民黨主席與2024年總統大位，投下政壇震撼彈，但藍營支持者對此反應不一。網紅「比特王」表示，趙擁有「對議題反擊的力道」、「對於民調議題的敏銳度」這2項當前國民黨最缺乏的特質；且自從趙回歸後就不斷引領議題，更已在著手解決過去被綠營指稱的國民黨「最大阻礙」─兩岸問題，堪稱藍營先行者。

網紅比特王4日在臉書發文，表示他們團隊一直想拍一支影片談趙少康回歸國民黨的看法，但礙於缺乏後製時間只好作罷；比特王說，高雄市前市長韓國瑜為何會希望趙回歸？「很簡單」，因為趙擁有「對議題反擊的力道」、「對於民調議題的敏銳度」這2項特質，而這2項特質正是國民黨當前最缺乏的。

比特王盛讚，從趙少康回歸之後拋出的議題可見，他已經在先行解決國民黨最大障礙——兩岸問題。比特王強調，如何維持國民黨中心思想，不隨民進黨起舞而走出自己的風格，這才是國民黨真正要面對的問題點。

此文一出，引起不少網友迴響，紛紛回應：「正確而且速度快又準！可以不喜歡他，但需要他。身為公民要選不喜歡他卻需要他的選擇」、「沒錯。趙把方向抓的很好，對議題又精準又反應快」、「聽完趙先生的觀點與論述，果然是最強回歸」、「國民黨確是要一位，有能力有魄力的主席來帶領」、「江主席太軟了，無法對抗野蠻綠共」、「這一點我認同，其他就繼續觀察」、「1450們怕死趙了」。

(中時新聞網)