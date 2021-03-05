台南市在2月間因黑道仇殺，接連爆出治安問題，南市警方近日大動作掃蕩以及壓制黑幫份子，4日晚間警方接獲線報於中西區逮捕雙品幫的方姓幫主，據悉，方嫌曾於2017年涉嫌槍殺紫禁城酒店少爺遭判刑，原訂上月入監服刑卻未到，甫遭通緝。

據了解，台南市中西區康樂街紫禁城酒店，2017年9月13日凌晨許，2名酒客在三巡之後起口角，其中一名酒客身上的槍枝意外走火，子彈先打中天花板後，再彈跳擊中經過的陳姓酒店少爺左肩，接著射中心臟，而少爺送醫不幸宣告不治。

案發後，曾有一名李男帶槍投案，經檢警抽絲剝繭後，查出李男為替死鬼，開槍的實為雙品幫的方姓幫主，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例與殺人罪嫌起訴。上訴二審，經高等法院台南分院審理，方男遭判刑2年2月，併科罰金新臺幣3萬元，因未再上訴判刑定讞，方男原定上月須入監服刑，因未到遭檢方通緝。

台南警方接獲線報，得知方姓男子藏匿地點，見時機成熟於4日晚間前往中西區成功將其逮捕歸案。

(中時新聞網)