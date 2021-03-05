外資持股佳世達(2352)已逾2成。佳世達2月合併營收145.99億元，續創同期新高紀錄，前二月合併營收321.44億元，年增30.64％。雖然第一季是傳統淡季，但2020年受疫情影響、基期較低，現有事業優化，再加上聯合艦隊新夥伴發揮綜效，使佳世達淡季不淡。

佳世達擬加碼公開收購聚碩(6112)股權，由於聚碩股東參與公開收購案的應賣股數已超過5％，且公平會已決議不禁止佳世達與聚碩結合，公開收購聚碩普通股的條件均已成就。佳世達將持續公開收購聚碩之普通股至3月18日，提醒欲參加的聚碩股東可在截止日前申請應賣。

佳世達今年持續擴大在智慧解決方案、網路通訊、醫療等等新事業的布局，並加強深化與策略夥伴的合作關係，預期今年合併營收有機會突破2200億元規模、成長幅度上看10%-20%、挑戰新高。轉投資面板事業方面，佳世達目前持有友達（2409）股權比例約6.99%，對明基材料的綜合持股43.56% 對達方持股25.72%

(時報資訊)