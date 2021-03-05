美股連續重挫，台股周三還能抗跌，周四就撐不住了，又是美債惹的禍，美債殖利率衝高至1.496%(接近1.5%臨界點)，再度引發市場恐慌情緒上升，尤其是大型科技股賣壓最重，使得NASDAQ指數、及費半指數跌幅相對較重，科技股因屬「高評價股」，故首當其衝成為被機構法人調節的標的；則短期台股電子股也將受到牽累。

比較可惜的是，電子股走弱，但非電的買力也不強，說明市場信心較為脆弱、寧可觀望，年初一片樂觀的情緒轉為謹慎保守，其實這只是中期修正的結構，高估值調整的行情，只要估值調整到位即可，指標看台積電(2330)是否真止跌。

從盤面來看，由於電子比重降至7成以下，使得「族群性」效力減弱，目前應是個股各自調整、各自反彈的結構，高估值者震盪探低、低估值者震盪反彈。整體分析，由於債券殖利率走高對於高估值的成長股殺傷力較大(價值衡量)，這部分影響到很多高價股，當初賦予較高的本益比、現在都將修正回來。(倫元投顧提供)

(時報資訊)