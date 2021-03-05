從前年底起新冠肺炎在全球肆虐，最近各國藥廠終於紛紛推出疫苗，盼有效減低疫情，66歲女神林青霞今(5日)凌晨透露本周三已經接種第一劑科興疫苗，她的心得是：「沒什麼反應，心情愉快」。

由大陸科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，早先在印度進行測試，印尼國營生物藥劑公司Bio Farma表示，臨床試驗後，科興疫苗的防護力約為97%，科興公司則解釋97%應為「血清抗體陽轉率」。昨(4日)土耳其哈杰太佩大學又公布另一波臨床試驗成果，認為疫苗保護率約為83.5%，而去年底土耳其衛生部公布的保護效率為91.25%。

林青霞發文。（圖／翻攝自林青霞微博）

2月26日起，香港針對60歲以上的民眾開放施打科興控股生物技術有限公司所製的滅活疫苗，據知港府總共購買100萬劑，1月19日抵達香港，首階段只安排7萬人接種，原本沒有嚴重不良案例，僅有一名老人反應接種後心跳變快。本月3日媒體報導，出現第一起死亡案例，死者為63歲男子，首日施打疫苗後，28日發生急性呼吸困難情況，緊急到伊利沙伯醫院醫治後，當天不治。

當局衛生署第一時間表示，該事件與疫苗的因果關係仍無法確認，香港臨床事件評估專家委員會則公布結果說，專家研判該個案死亡與疫苗無直接關係，病人有慢性病、「三高」、缺血性心臟病等，解剖後死因可能是冠心病、急性心肌梗塞及肺水腫，之後會公開進一步解剖報告詳細說明。

在開放民眾施打前，22日香港特首林鄭月娥便身體力行，施打了在香港的第一針科興疫苗，香港食物及衛生局長陳肇始受訪回應：「愈多人打、愈早打愈好」，希望早日達到群體免疫。今林青霞表示周三(3/3)已接種科興疫苗，感覺不錯，沒什麼後遺症反應，心情也很好，引來網友回應：「我昨天打的疫苗，除了胳膊有點痛也沒什麼反應，姐姐也是啊」、「我正在考慮打不打疫苗，本來有一絲絲害怕，看到姐姐這樣說不害怕了」、「姐姐，我今天要去打第二針了，此刻在單位通宵加班」、「姐姐我也打過，沒有什麼感覺」。

(中時新聞網)