芬蘭媒體今天報導，中國極地研究中心2018年曾派代表團至位於芬蘭北部、北極圈內的小鎮凱米耶爾維，提案購買或租賃當地機場，作為北極研究機場，遭芬蘭軍方拒絕。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，這個代表團由中國極地研究中心主任、中國國家海洋局極地考察辦公室主任以及一名中國駐芬蘭武官的助理少校領隊，在2018年到凱米耶爾維（Kemijarvi）提出購買機場的計畫。機場將用於北極研究飛機起降用，中方不排除全額負擔翻修、擴建當地機場的費用。

凱米耶爾維市長蘭塔仁（Atte Rantanen）對芬蘭國家廣播公司表示，中國想在此地建造北極研究的空運基地，預計會有載運研究測量器材的大型飛行機具在此起降。

凱米耶爾維位於芬蘭北部北極圈內，離俄羅斯邊境只有不到100公里；在幾百公里外，有俄國柯拉半島（Guoladat）的軍事基地。中方欲購買的機場恰好位於芬蘭軍方重要軍事演練場羅瓦耶米（Rovajarvi）附近，具有重要戰略地位。

從凱米耶爾維出發的航線不只能在北極海做研究，也能了解東北航道，是中俄兩國都非常有興趣的地區。若中國掌握了這個機場，俄國也可能藉此得利。

芬蘭國防部顧問沙力南（Anu Sallinen）表示，這樣具有特殊戰略地位的地產不可能落入外國政府單位的手中，除了芬蘭法律有相關規定外，歐盟在去年10月也通過相關法規，避免此類情事發生。

這個在2018年發生的事件至今才對公眾公開，中國在芬蘭罕見的大動作，芬蘭中國研究學者吃驚。

拉普蘭大學（University of Lapland）教授諾優仍（Matti Nojonen）接受芬蘭國家廣播公司採訪時表示，中國在世界各地都有類似的動作，但在芬蘭是第一次，令人驚訝。

拉普蘭大學北極中心教授庫伊若瓦（Timo Koivurova）表示，中國極地研究中心跟芬蘭以及其他北歐國家的研究單位交流頻繁，但他從未察覺中國對凱米耶爾維機場或其他芬蘭土地的興趣。對於此消息他感到很意外。據他觀察，中國在極地研究上十分積極，有非常大量投資。

中國極地研究中心是中國官方研究單位，中心領導兼具中國共產黨黨職。

(中央社)