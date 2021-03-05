就算待在本季戰績低迷的火箭，卻沒影響到塔克的身價或行情！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日爆料，塔克目前吸引包含湖人、籃網、公鹿、熱火、金塊等強隊爭相招募，就看火箭在交易截止日(26日)前要把他送到哪隊。

由於塔克跟火箭在本季開打前，雙方並未達成續約協議，塔克將於本季結束後成為自由球員，也讓外界開始謠傳火箭打算盡早把他交易出去，避免出現得不償失結果，目前達成交易的關鍵在於火箭要價能否被滿足，因為火箭想找年輕球員。

塔克本季場均雖然只有4.4分、4.6籃板與1.4助攻的一般表現，但他在數據面上沒呈現出來的是，優異且強悍的內線防守能力，兩側底角的三分外線也很精準，更重要的是，他擁有豐富的季後賽經驗，才會吸引那麼多的強隊爭搶他的加入。

目前火箭陷入13連敗的低潮，陣中主力本季幾乎都因傷打打停停，眼見距離季後賽越來越遠，火箭當然開始放眼未來，塔克被提前交易出去的機率很高，就連豪斯也被火箭擺上交易檯面，但重點還是，火箭下半季何時才有辦法止跌回升。

(中時 )