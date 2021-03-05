台積電ADR周四大跌7.3美元，跌幅5.9%，股價來到115.59美元，跟台股台積電溢價減至7.1%。今(5)日台股開盤受此不利因素影響，以15639.03開出，跌267.38點，台積電失守600元，跌15元，來到586元或2.5%；聯電ADR跌幅達7.39%，台股聯電則跌2.35元，來到46.7元。

美國公債殖利率3日再度躥升，市場通膨升溫與寬鬆貨幣政策提早退場聲浪再起，全球股市含台股都重挫。但周四美股開盤道瓊即漲逾100點或0.3％，但隨即反轉向下，最後以跌345.95或1.11%做收，費城半導體指數則開盤即跌，最終收跌近144點，跌幅4.84%。這可能會影響台股今日走勢。

外資在2月26日賣超新台幣944.07億元，創歷史新高後，昨日再度賣超台股逾500億。賣超前2名分別是聯電、台積電，今日外資仍是恐怕仍會持續賣台積電當提款機。

日盛投顧表示，國際股市近期因美債殖利率上漲，導致出現修正，短線上在美債殖利率漲勢尚未明顯停歇前，國際股市動盪仍會持續，就台股技術面，若短線上無法迅速站回月線，恐有回測季線支撐的疑慮，操作上勿過度追高，靜待量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。

(中時新聞網)