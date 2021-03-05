梅根接受專訪 對王室砲火四射

隨著梅根和夫婿哈利接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪的預告片段陸續播出，使他們與王室的爭議更趨白熱化。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，消息人士說，梅根怪嫂嫂凱特，還有婆婆卡蜜拉，在她仍是王室核心成員時，將有關她的消息外洩給媒體。王室消息人士透露，梅根和哈利認為，有關他們的負面消息，如梅根2018年結婚前，因強勢主張花童的禮服裝扮，讓凱特在試衣間委屈流淚，一定是凱特，卡蜜拉或是查爾斯身邊的人透露的。

此外，消息人士還說，梅根夫婦認為，當他們還在肯辛頓宮（Kensington Palace）擔任王室核心工作成員時，那些幕後操縱者一心想毀了他們。

梅根夫婦的專訪將於7日先在美國播出，接著將在8日於英國播出。儘管高齡99歲的菲立普親王（Prince Philip）剛動完心臟手術，仍在康復中，英國獨立電視台（ITV）仍堅持播出專訪。而這引發了許多英國民眾憤怒反彈，有些王室鐵粉甚至表示，他們將抵制專訪。

不過，除了英美外，這場專訪還將在67個國家播出。梅根在專訪中直言，在王室散播有關她和哈利的謊言後，別想要她保持緘默。

而據《第6版》（Page Six）網4日報導，親近的家族人士透露。劍橋公爵夫婦威廉和凱特不想捲入梅根和哈利的「肥皂鬧劇」。不過，他們很擔心，由於梅根和哈利的專訪，可能為王室帶來令人不快的關注。

一位王室消息人士說，凱特夫婦雖然十分謹慎，守口如瓶，但威廉想必難過透頂。這位消息人士指出，就算哈利挑明，已和威廉失和，但劍橋公爵夫婦卻保持沉默，而這是最聰明的。目前威廉與凱特和喬治，夏綠蒂和路易等3名子女因為新冠肺炎封城，都在諾福克（Norfolk）家中。消息人士強調，他們會聽顧問的話，但梅根和哈利顯然誰的話也不聽。

文章來源：Meghan 'blamed Kate and Camilla for leaking stories to the Press about her' claim aides as Palace war intensifies – after CBS and ITV insisted the Oprah show WILL still air despite Prince Philip having heart surgery
文章來源：William and Kate dread getting mixed up in Harry and Meghan’s ‘soap opera’
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(中時新聞網)

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