消費類設備、家用電器和工業機械長久以來面臨著偽冒備件和配件的風險。偽冒產品可能會損害功能性、用戶安全，進而損害品牌價值。 為了解決這個問題，英飛凌科技（Infineon）推出OPTIGA Authenticate IDoT防偽統包解決方案，該解決方案將增強的身份驗證與前所未有的配置靈活性相結合。OPTIGA Authenticate IDoT是業界領先的嵌入式安全解決方案，可提供增強的基於硬體ECC的安全性和出色的靈活性，以滿足客戶和應用的需求。

該解決方案具有-40°至+120°C的擴展溫度範圍，非常適合工業應用，並支援不斷增加且無處不在的認證需求。其應用範圍涵蓋HVAC和淨水器的一次性使用，可攜式設備的充電電池、輕型電動車以及高度複雜的電動交通的運算及機器人系統、工業及物聯網環境等。

OPTIGA Authenticate IDoT採用堅固且經過驗證的TSNP SMD封裝，尺寸僅1.5 x 1.5 x 0.38 mm3。它支援四種ECC驗證模式：單向、雙向、主機綁定和主機支援。設計人員可從三個溫度範圍，兩個通訊設定檔，三組記憶體和四個整合的安全遞減計數器中進行選擇，同時具備安全的生命週期管理、無外接LDO和強大的ESD保護。此外，OPTIGA Authenticate IDoT還提供獨特的晶片上統包式數位憑證和金鑰對。

該解決方案還提供了評估和開發套件，以簡化安全解決方案與完整SDK、主機代碼庫和C基礎應用介面（API）的整合，從而為輕鬆進行應用測試提供了強大的平台。這些工具採用最新的PSoC6 BLE原型設計套件，具有完整程式設計器和調試器、BLE和Wi-Fi功能。

(工商 )