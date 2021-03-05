記憶體設計業者愛普科技（6531）宣布人事異動，原董事長蔡國智因個人事務繁忙，辭任董事長職務，經召開臨時董事會選舉，由總經理陳文良當選新任董事長。

愛普科技表示，在蔡國智董事長的領導下，營運規模持續擴展，獲利能力穩定上升，建構出穩固的營運架構；惟蔡董事長因事務繁忙、須兩岸來回奔波，故而辭任。新任董事長陳文良博士為愛普科技創始元老，帶領愛普科技技術團隊，佈建諸多核心技術與設計，去年6月接任總經理擔當營運重任，今日受命被選任為董事長。

新任董事長陳文良進一步提到，感謝蔡董事長過去的引領，愛普科技將秉持客製化記憶體產品及設計服務的營運主軸，持續推動智財研發、授權，以使營運及財務績效穩定且持續提升。延續去年Q3法說所提，記憶體矽智財（IP）授權、人工智慧（AI）及高效運算（HPC）皆是接下來的產業趨勢，愛普科技為來也將以這些高毛利業務為主要營運方向，希冀帶領愛普科技再創營運高峰。

(工商 )