大立光與先進光今天同步公告，雙方針對營業秘密侵害相關案件達成和解，雙方纏訟近10年的糾紛終於落幕，和解內容則予以保密。

大立光及先進光今天一早同步公告和解訊息，大立光表示，與先進光電公司等就侵害營業祕密相關案件，包含智慧財產法院107年度民營上字第1號民事案件、台灣台中地方法院104年度智易字第45號刑事案件、104年度智附民字第20號刑事附帶民事訴訟案件、110年度司執字第19967號假執行事件及保全執行事件，已簽訂保密和解契約書。

大立光將依該和解契約書約定，撤回對先進光電公司相關案件執行、損害賠償請求及告訴，其他部分因涉及當事人機密，就和解內容予以保密。

先進光電科技前羅姓總經理挖角多名大立光電公司工程師，並利用跳槽工程師攜帶技術資料發展製程，大立光陸續於2012年及2013年對先進光及其他共同被告，提出侵害著作權及營業秘密的刑事及民事告訴，求償金額高達140億元。

2013年一審判決先進光須賠償大立光15.22億元，2021年1月28日二審結果出爐，維持一審判決；2月23日大立光再出招，為確保能拿到訴訟賠償對先進光提假執行；同時聲明案發以來一直有意和解，期盼先進光能審慎面對並提出有誠意解決方案，但期間先進光未予正視公司善意。

不到半個月，大立光今天宣布3月4日已與先進光和解，雙方糾紛終於和解落幕。（編輯：趙蔚蘭）1100305

(中央社)