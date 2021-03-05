台股近期走勢震盪，昨天收盤再跌逾300點，但挖礦概念的顯卡族群卻逆勢收紅，其中麗臺更在昨天以漲停價27.6元收盤。麗臺有何投資利基吸引買盤追價？

麗臺董事長盧崑山崇尚發明，善於掌握產業變動的轉機。盧崑山表示，AI在未來10年的成長會愈來愈大，麗臺近10年來在軟體和解決方案的投資較高，研發占營收比約4~5%。麗臺今年由繪圖卡切入AI解決方案，今年麗臺在AI相關的營收會有較大成長，未來也將維持強勁動能。

麗臺目前資本額新台幣5.36億，企業總部位為台灣台北，子公司於中國與日本，員工數約350人。麗臺目前有3大事業處：電腦事業處，大數據事業處及智慧醫療事業處。麗臺去年的顯卡營收占比約85%，而系統占比10~15%，醫療占比約1%，約5000多萬。今年麗臺營收肯定超過50億元，若以每年目標10~20的成長，約在2025年營收就可以翻倍逾100億元。麗臺除了拚營收成長外，同時要拉高毛利率，醫療和AI的毛利率自主能力較高，約落在20~60左右%。今年系統營收占比上看2~3成，包括 Zero Client系列和AI超級電腦。

盧崑山表示，麗臺今年產品線由繪圖卡業務衍生到AI。麗臺的AI是賣整個系統；麗臺在大陸接到AI超級電腦的單子，此一部分的營收尚未在元月認列，大陸AI超級電腦組裝大致都已經完成，結案可能會落在第二季。今年AI系統營收估計約可達10億元。目前AI系統的營收主要是受惠大陸訂單，占比達70%。

超級電腦主要都是執行運算和分析，麗臺的超級電腦業務分為2部分：1.代理輝達的超級電腦，麗臺除了幫客戶安裝還有售後服務的項目；2.麗臺自有品牌的類超級電腦（邊緣運算）主攻在教育市場，有很多是麗臺研發的軟體。

至於麗臺營收占比最高的繪圖卡，應用分成2類，一個是工作站，這是比較大眾的，工作站目前的數量並不大，內部安裝麗臺開發的軟體，同時也獲得輝達的認證，屬於資料科學的工作站。主要客戶是各大學，去年長庚和輔仁大學已經安裝，今年陸續有大學洽談中。

其次是消費型的繪圖卡，電競遊戲會用到也可以作為大數據運算。最近因比特幣上漲的關係，成本很容易COVER回來，所以消費型的繪圖卡需求大升，大家都沒想到會這麼旺。

對於金控在進行數位轉型時，積極開發RPA流程機器人，也會帶動對GPU的需求，GPU會應用在顯示和推理運算。一般而言，工作站的卡，其繪圖能力會比較強。

盧崑山強調，顯卡今年的需求相當強勁，但是晶片的供貨確相對不穩定，現在都要捧著現金去買貨，已經缺到連下個月都不確定能否拿到貨；上游現在的回答都是「等有貨的時侯再告訴你！」即便是下單，對方也不能保證何時能出貨！顯卡的應用範圍是相當廣泛，工作站、遊戲、人工智慧都只是在啟蒙階段，GPU的運算速度是CPU的7倍，挖礦、伺服器的雲運算等擴大了對GPU的需求。

(時報資訊)