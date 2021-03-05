聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表的談話未能平息投資人對美國長期公債殖利率揚升的擔憂，周四華爾街股市大跌，那斯達克指數較2月創下的歷史高點下跌了近10%，瀕臨進入修正區。

若那斯達克指數進一步走跌，與2月創下的歷史收盤高點相比下跌10%，即確定進入修正。

美國公債殖利率飆升不利於高漲的科技股估值，使近來華爾街股市飽受壓力。Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，科技股估價已處於歷史高檔區，因此你會看到賣壓湧現，尤其是在那斯達克與科技股等估價較高的地方。

鮑爾發表的談話未顯示聯準會將調整其資產收購計畫以應對近來的債息攀升，受此影響，美國10年期指標公債殖利率飆升至1.533%，惟仍低於上周創下的1年高點1.614%。

市場原本預期聯準會可能進行「扭轉操作」（Operation Twist），即出售短期公債、擴大購買較長期債券，以降低長期利率。

Raymond James首席經濟學家Scott Brown表示，市場一直擔心長期利率升高，但聯準會主席在其談話中並未要抑制利率升高，市場將之視為債息可能進一步走升的信號，而這是已經發生的事。

周四收盤，道瓊工業指數跌345.95點或1.11%，為30,924.14點，盤中一度跌逾700點。

標準普爾500指數收跌1.34%，為3,768.47點，盤中一度重挫2.5%。

那斯達克綜合指數大跌2.11%，為12,723.47點。

在這個成交爆量的一天，那斯達克回吐了今年初以來的所有漲幅，並較2月12日創下歷史收盤新高下跌9.7%。標普500指數較2月12日創下的收盤高點下跌逾4%。

美國各大交易所成交量共計180億股，遠超出20日均量（150億股）。

標普500指數11大類股僅通訊服務股與能源股收高，受原油價格上漲激勵，能源股指數勁揚2.5%，並創下一年來新高。通訊服務股微升0.03%。

科技股與非必需消費品類股延續近來的疲弱表現，跌幅均超過2%。

蘋果、特斯拉與PayPal對標普500指數的拖累最大。蘋果收跌1.58%，特斯拉重挫近5%，PayPal大跌6.27%。

最新公布的數據顯示上周初次請領失業救濟金人數增加，可能是受到冬季暴風雪侵襲人口稠密的南部地區影響，惟在新冠肺炎新增病例持續減少的情況下，美國就業市場前景仍持續改善。最備受關注的每月非農就業報告將於周五發布。

(時報資訊)