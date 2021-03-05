OPEC+將減產措施延續實施到4月底，加上美德州暴雪襲擊，全球各塑化產品吃緊，最新亞洲的五大泛用樹脂已經呈現連續三周的上揚，目前大陸年後下游補庫存積極，塑化股近期獲盤面資金青睞，尤其是報價強勢的相關個股，台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)等。

OPEC+最新決議將現行減產措施延續實施到4月底，帶動WTI原油大漲4%、一舉寫下2019年來最高收盤價，加上現階段美國德州暴雪造成的產能中斷，預計當地有逾50家煉油和化工廠停工，有市場預估若要整體恢復，恐要等到5~6月，使得塑化產能吃緊，短期供給受限制，加上2021農曆年大陸政府要求民眾就地過年，返鄉人口減少，農曆春節期間開工率高於往年，下游需求復甦，積極建立庫存，搭配油價看漲，下游漲價預期心理轉濃，也將推動塑化產品報價續漲。

受到美國德州受暴風雪襲擊，當地石化產能停擺，全球各塑化產品供給面轉趨吃緊，最新數據指出，亞洲的五大泛用樹脂持續上揚，已經連續三周走揚，漲勢延續進入第三周，HDPE大漲逾5%、報在1160美元，寫下2018月11月以來新高，PVC上漲2.4%、報在1280美元，其中大陸的內銷價更一口氣漲到人民幣8500元，寫下2008年8月新高，相關概念股包括有台塑、台聚、亞聚、華夏等。

另外，台塑四寶今日也將有業績發表，除公布2月營收外，對於第一季、以及後續塑化產業前景也將釋出更詳盡看法。

(時報資訊)