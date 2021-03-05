【愛傳媒陳朝平專欄】海巡署日前公告，東沙島、太平島分別於3月1日、23日實施年度火炮實彈射擊，模擬解放軍、越南漁政船侵擾事件，進行演訓。

3月3日，民進黨中常會邀請台灣國際法學會副秘書長林廷輝以「當前南海情勢分析」為題，進行專案報告。

會後，蔡英文表示，在南海議題上，台灣對於在南海領土主權立場沒有改變，也會持續捍衛領土主權。

海巡署的公告，「證實」了蔡英文捍衛南海領土主權的宣示，為真；也「自證」了台灣和大陸同屬一個中國的「一中原則」。

對東沙島以及太平島的歷史稍有了解的人都知道，中華民國在東沙島以及太平島「享有」的領土主權，是從二戰前的那個「中國」繼承而來的。

蔡英文捍衛南海領土主權的宣示，否定了民進黨一貫宣稱「中華人民共和國轄下的中國與中華民國治理下的台灣毫無關係」的說詞，也等於間接承認了一中原則。

蔡氏的一中原則說明了：過去，海峽兩岸同屬一中；現在，海峽兩岸分別由不同的政權治理中；未來，兩峽兩岸是否再度統歸一個政權治理，期盼雙方透過和平手段，共同協商處理，而非經由戰爭來論輸贏。

如果，蔡英文無意打造出來的蔡氏一中原則，北京方面可以默許。那麼，東沙島和太平島的演訓，未嘗不是兩岸回歸和平對話、和平協商、和平競爭正軌的機會？！

東沙島、太平島，孤懸遠海，後勤補給不易，蕞爾小島，防衛能力有限，任何演習訓練，不過是虛應故事，自我安慰罷了。

真遇重大衝突事件，無論是中美在此海域爆發軍事衝突，還是國軍與越南菲律賓間爆發衝突，敵人登陸或是實施封鎖，易如反掌。

然而，若是我方可藉機向陸方建議，在東沙及太平島實施以海上救難及海洋資源維護的聯合演訓，並對國際社會宣示維護南海自由航行權，呼籲美國儘早加入聯合國海洋公約，呼籲各國應遵循比例原則在他國領海領空鄰近地區行駛自由航行權，以維護區域及世界和平。

上述建議，既能重啟兩岸和談之門，且明白宣誓拒當美國馬前卒，並以行動表達絕不台獨的意思，還能藉此行動讓台灣登上國際舞台，拋出新的南海觀點供國際社會討論。一箭四雕，豈不厲害？！

然而，一箭四雕，非有高瞻遠矚、雅愛和平、善用謀略的領袖不為之!這樣的政治領袖，怕是還沒出生呢！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)